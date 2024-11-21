الزكاة والضريبة والجمارك تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسطاء الشحن إلى الاستفادة من خدمة تجزئة الشحنات للحاويات المشتركة في المنافذ البحرية بالمملكة عبر أنظمة الهيئة، التي من أبرزها إتاحة تقديم البيانات الجمركية، وإمكانية تجزئة الشحنات الواردة، بحيث يكون وسيط الشحن مسؤولاً أمام العملاء عن تقديم جميع الخدمات لحين الانتهاء من إجراءات خروج الشحنة من المنفذ الجمركي، مما يتيح للعميل التعامل مع طرف واحد فقط، إضافة إلى أن وسيط الشحن يقوم بتوزيع ومتابعة المهام على جميع الأطراف ذات العلاقة (شركات النقل والملاحة والتخليص الجمركي والتخزين وغيرها).