مذكرة تفاهم بين "سدايا" و"هاليبرتون" لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البترول والغاز

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلةً في مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة المشترك مع وزارة الطاقة، اليوم مذكرة تفاهم مع شركة هاليبرتون (المدرجة في بورصة نيويورك) لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في البترول والغاز محلياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 15 – 13 سبتمبر الجاري.

وأكد مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز المهندس أحمد الزهراني، أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسريع التحوّل في قطاع البترول والغاز من خلال تطوير حلول بتقنيات رقمية حديثة تساعد على تحسين الأعمال ورفع الاستدامة وتطوير مجالات الطاقة الحديثة مثل التقاط واستخدام وحبس الكربون (CCUS).

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين "مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة" وشركة "هاليبرتون" من خلال الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي السحابية للشركة في تطوير حلول الاستكشاف والإنتاج إلى جانب حلولها التي تدعم عمليات الاستدامة في هذا المجال بما يخدم مستهدفات قطاع الطاقة في المملكة.