أمير الشرقية يُبارك توقيع اتفاقيات إنشاء 7 مراكز صحية بالمنطقة

وقال: "إن ما نعيشه من تطور في المجال الصحي وتميز المملكة، ولله الحمد، في هذا المجال نتيجة لسنوات من العمل والجهد والاجتهاد ودعم لا محدود من قيادة هذه البلاد التي تجعل الإنسان أولًا في كل خططها التنموية، بالإضافة لإعداد الكوادر الطبية الوطنية في جميع التخصصات المختلفة والذين نفتخر بهم وبما يقدمونه من أعمال وإنجازات".