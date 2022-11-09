أمير الشرقية يُبارك توقيع اتفاقيات إنشاء 7 مراكز صحية بالمنطقة

بارك أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الأربعاء، عددًا من اتفاقيات الشراكة المجتمعية مع رجال الأعمال في المنطقة لإنشاء مراكز صحية.
وثمّن أمير الشرقية التكاتف والتعاون بين وزارة الصحة ورجال الأعمال والشركات لإقامة مشروعات صحية تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق رعاية صحية متميزة، تماشيًا مع توجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- والتي تحرص على توفير الخدمات الصحية لكل مواطن ومقيم.
وقال: "إن ما نعيشه من تطور في المجال الصحي وتميز المملكة، ولله الحمد، في هذا المجال نتيجة لسنوات من العمل والجهد والاجتهاد ودعم لا محدود من قيادة هذه البلاد التي تجعل الإنسان أولًا في كل خططها التنموية، بالإضافة لإعداد الكوادر الطبية الوطنية في جميع التخصصات المختلفة والذين نفتخر بهم وبما يقدمونه من أعمال وإنجازات".
وتضمّنت الاتفاقيات مساهمة رجال الأعمال والقطاع الخاص في إنشاء سبعة مراكز صحية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بتكلفة 66 مليون ريال سعودي، وهي مراكز: أحمد آل نوح الصحي، وعلي التركي الصحي، وحمد العمار الخالدي -رحمه الله- وإسحاق الكوهجي الصحي، وعبد رب الرسول شهاب، وعبدالله فؤاد الصحي، وعلي السلمان الصحي بالدمام.
وقال رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي عصام المهيدب: إن هذه المشروعات والاتفاقيات تأتي لتطوير الرعاية الصحية في المنطقة الشرقية، وضمان تقديم خدمات صحية بأعلى جودة للمواطن والمقيم على حدٍ سواء.
وأضاف: ذلك بما يتوافق مع أهداف التحول الصحي ورؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي، من خلال تمكين القطاع الخاص ورجال الأعمال في المنطقة من المساهمة في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمة الصحية المقدمة.
حضر الحفل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، ورئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي عصام المهيدب، والرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، وعدد من القيادات الصحية بالمنطقة.