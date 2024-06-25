محافظ الطائف يطلق جائزته للتميز التعليمي "مُلهم"

أطلق محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، جائزته للتميز التعليمي "مُلهم"، التي تشرف عليها الإدارة العامة للتعليم بالطائف سنوياً.