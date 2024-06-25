محافظ الطائف يطلق جائزته للتميز التعليمي "مُلهم"
أطلق محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، جائزته للتميز التعليمي "مُلهم"، التي تشرف عليها الإدارة العامة للتعليم بالطائف سنوياً.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع وإبرازِ أفضل الممارسات التعليمية والتربوية المتميزة، وتحسين أداء العمليات والممارسات الإدارية.
وتسعى لتمكين المدرسة وتحسين نواتج التعلم، وتحقيق المزيد من الجودة والتميز، والإسهام في التهيئة والتأهيل ورفع مستوى الجاهزية للمنافسة على الجوائز المحلية والدولية.
وتشتمل الجائزة وفئاتها وفروعها من الميدان التعليمي، على التميز المؤسسي لمكتبِ التعليم والمدرسة. بالإضافة إلى التميزُ الفردي للمعلم والموظف الإداري والطالب وطالب التربية الخاصة، والتميز المستقل للمبادراتِ النوعية والمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.
واستمع محافظ الطائف، لشرح عن الجائزة وفروعها وآليتها من مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد الغامدي، الذي ثمن دعم ومتابعته لكل برامج تعليم المحافظة المختلفة.
كما أعرب "الغامدي" عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمالهم.