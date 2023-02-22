فعاليات ثقافية وعروض مسرحية.. فخر واعتزاز في احتفالات المدينة المنورة بيوم التأسيس

تَشهد المدينة المنورة، فعاليات وبرامج ثقافية وعروضًا رياضية ومجتمعية منوعة، احتفاءً بذكرى تأسيس الدولة السعودية 1139هـ/ 1727م، الذي يوافق الـ22 من فبراير من كل عام، اعتزازًا بالجذور الراسخة للدولة السعودية التي تمتد إلى ثلاثة قرون، وماضيها الأصيل، وحاضرها الزاهر، والفخر بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخطاه الحثيثة نحو مستقبل مشرق.