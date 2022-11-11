البطولة الدولية لجمال الجواد العربي تختتم منافسات اليوم الأول

حققت المهرة "أو إف دبليو إنشانتريسس" للشيخ سعود جاسم خليفه آل ثاني، المركز الأول في منافسات اليوم الأول للبطولة الدولية لجمال الجواد العربي في نسختها الـ 13، التي تنظمها "مزرعة الصواري فئة B الدولية بجدة في الفئة الأولى مهرات أعمار سنة "أ- ب"، فيما حققت المهرة "إتش دي ترف" لعلي بن هادي اليامي، المركز الثاني، وحققت المهرة "كيف الدرعية" لسفر عبدالرحمن الشلوي، المركز الثالث.