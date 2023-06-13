186 موهوباً وموهوبةً يتنافسون لاختيارهم في المنتخبات السعودية العلمية

وأشارت إلى أن الملتقى الذي ينطلق في الرياض يضم طلبة من التخصصات العلمية، موزعين على التخصصات المستهدفة؛ بواقع 38 في الرياضيات، و38 في المعلوماتية، و34 في الكيمياء، و25 في الفيزياء، و26 في الأحياء، و25 في العلوم، ويقوم على تدريبهم نخبة من المدربين السعوديين الدوليين؛ بواقع 8 ساعات يومياً، وبمجموع يصل إلى 458 ساعة تدريبية لكل تخصص، ويشتمل على برنامج إضافي لتعليم اللغة الإنجليزية، وبرنامج لتنمية المهارات الحياتية للطلبة، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله، ويهدف إلى استكمال الموضوعات العلمية الخاصة بالخطط التدريبية لكل تخصص، إضافة إلى ترشيح الطلبة المشاركين في المنتخبات العلمية للمنافسة في المحافل الدولية.