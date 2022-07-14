مجلس إدارة "جائزة الإعلام العربي" يعقد أول اجتماعاته.. ويناقش نظامها الأساسي وفئاتها

وتُمنح جائزة هذه الفئة لأفضل برنامج رياضي يتم بثه على إحدى القنوات الفضائية العربية، على أن يكون متخصصاً بصورة حصرية في هذا المجال، وأن يكون مواكباً لتطور الحركة الرياضية سواء في النطاق الإقليمي أو العالمي، مع استعراض أهم القضايا والموضوعات التي تحظى باهتمام الجمهور من محبي ومتابعي مختلف الرياضات، فضلاً عن المساهمة في نشر الثقافة الرياضية وأخلاقياتها السامية وما تدعو له من قيم نبيلة وسمحة، والتعريف بمدى أهميتها، مع الابتعاد عن التعصّب في الطرح والتناول، واتباع نهج موضوعي في مناقشة ما يعرضه من محتوى رياضي سواء من الناحية الإخبارية أو التحليلية.