أمطار بـ 10 مناطق ونزهة.. "طقس إجازة الدراسة" كما يراه "الحصيني": تبشرونا بالسيول!

كشف الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن طبيعة الأجواء المتوقعة لإجازة الفصل الدراسي الأول للطلاب للعام 1446هـ وفقًا لنماذج الطقس.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أجواء الوسطى هي الأفضل من ناحية صفاء الأجواء، تليها الشمالية، فالشرقية، تليها الجنوبية، فالغربية؛ ويستثنى شرق الغربية والجنوبية؛ حيث رياح من متوسطة إلى شبه قوية من الجمعة إلى الاثنين.
وأضاف: كذلك الوضع من الثلاثاء حتى الجمعة، لكن الرياح أخف قليلًا مما قبله من الأيام على الغربية والجنوبية، والأجواء من تميل إلى الاعتدال إلى معتدلة على الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات الجبلية نهارًا، وتميل للبرودة إلى باردة ليلًا عليها مع زيادة في البرودة شمالًا.
وأشار إلى أن أجواء الساحل الغربي الأوسط والجنوبي ومكة والمدينة حارة نهارًا، معتدلة ليلًا في الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات، وهناك حاجة إلى ملابس شتوية في الأماكن المفتوحة ليلًا.
وأبان "الحصيني" أن الأمطار وفقًا لنماذج الطقس على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل والجوف وتبوك والمدينة ومكة والباحة وعسير وجازان، وقال: "تبشرونا بالسيول".
وتابع: لمن يرغب بالنزهة في الإجازة، الأجواء مناسبة للنزهة على معظم المناطق، فقط تحتاجون ظلًا عن الشمس ظهرًا، واحتاطوا في الملابس ليلًا بالوسطى والشرقية والشمالية والمرتفعات وشرق الغربية والجنوبية، مع الحرص على الأوراد الشرعية، واحتاطوا من الرياح شرق الغربية والجنوبية وأقصى غرب الوسطى خلال الإجازة.