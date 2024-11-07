أمطار بـ 10 مناطق ونزهة.. "طقس إجازة الدراسة" كما يراه "الحصيني": تبشرونا بالسيول!

وأضاف: كذلك الوضع من الثلاثاء حتى الجمعة، لكن الرياح أخف قليلًا مما قبله من الأيام على الغربية والجنوبية، والأجواء من تميل إلى الاعتدال إلى معتدلة على الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات الجبلية نهارًا، وتميل للبرودة إلى باردة ليلًا عليها مع زيادة في البرودة شمالًا.