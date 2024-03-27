محليات

"المخدرات": القبض على شخصَيْن بالمدينة المنورة لترويجهما 15.000 قرص من الإمفيتامين المخدر

"المخدرات": القبض على شخصَيْن بالمدينة المنورة لترويجهما 15.000 قرص من الإمفيتامين المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنَيْن بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما (15.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

المدينة المنورة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org