مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُجري جراحة دقيقة لرفع كفاءة نظر خمسيني من 10 إلى 90%

وأضاف الدكتور بكر الأحمري؛ أنه عند وصول المراجع للعيادة، تمّ الاستماع إلى شكواه والاطلاع على تاريخه المرضي، وتبيّن أنه بدأ يشعر بأعراض ضعف النظر التدريجي منذ 4 سنوات، حتى وصل به الحال إلى عدم القدرة على تمييز الأشياء من حوله، مضيفاً أنه راجع عدداً من المستشفيات لكن دون جدوى، حتى سمع عن نجاحات مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر في تحسين كفاءة النظر لعددٍ من المراجعين، وتوافر الإمكانات والخبرات الطبية، وعليه قرّر القدوم للمملكة؛ خصوصاً بعد توصية أحد أقربائه بذلك.