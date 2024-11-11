مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُجري جراحة دقيقة لرفع كفاءة نظر خمسيني من 10 إلى 90%

بفضلٍ من الله نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، في إنهاء معاناة قطري يبلغ من العمر 54 عاماً، وصل المستشفى يشكو ضعفاً وتدنياً شديداً في الرؤية، إثر إصابته بحزمة من الأمراض المزمنة التي أفقدته القدرة على الإبصار، ذكر ذلك الدكتور بكر الأحمري؛ استشاري طب وجراحة العيون، الحاصل على الزمالتَيْن الألمانية والسويسرية.
وأضاف الدكتور بكر الأحمري؛ أنه عند وصول المراجع للعيادة، تمّ الاستماع إلى شكواه والاطلاع على تاريخه المرضي، وتبيّن أنه بدأ يشعر بأعراض ضعف النظر التدريجي منذ 4 سنوات، حتى وصل به الحال إلى عدم القدرة على تمييز الأشياء من حوله، مضيفاً أنه راجع عدداً من المستشفيات لكن دون جدوى، حتى سمع عن نجاحات مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر في تحسين كفاءة النظر لعددٍ من المراجعين، وتوافر الإمكانات والخبرات الطبية، وعليه قرّر القدوم للمملكة؛ خصوصاً بعد توصية أحد أقربائه بذلك.
وأفاد الدكتور الأحمري؛ بأنه تمّ إخضاع المريض لعددٍ من الفحوصات الدقيقة لكلتا العينين، بالتصوير المقطعي OCT، والطبوغرافي Topograaphy وقياس قوة العدسات، إضافة إلى التحاليل المخبرية، وأبانت النتائج أن نسبة كفاءة النظر بالعين اليمين 10% واليسار 15%، وحاجته الماسة إلى إجراء عملية لإزالة الماء الأبيض، وذلك للحيلولة دون إصابته بمزيدٍ من المضاعفات وفقدان البصر.
كما اتضح أن المراجع مُصابٌ بعدة أمراض مزمنة، مثل: السكري وارتفاع شديد في ضغط الدم، والربو، والكوليسترول، وتناوله أدوية تحتوي على مادة الكورتيزون؛ لتخفيف حدة تلك الأعراض على مدار سنوات، الأمر الذي أثّر بالسلب في كفاءة البصر.
وأكّد الدكتور الأحمري؛ أن الفريق الطبي عقب دراسته معطيات الفحوصات، اتخذ القرار بالتدخل العلاجي، حيث خضع لعملية دقيقة استغرقت نصف ساعة تحت التخدير الموضعي، تمّ فيها سحب الماء الأبيض من العينين وتركيب عدسات خاصّة.
واختتم الدكتور الأحمري؛ حديثه قائلاً، إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد، حيث خرج المراجع في اليوم نفسه، وقد تحسَّن مستوى النظر لديه مقارنة بالسابق، وبعد مرور أسبوع وصلت نسبة كفاءة النظر إلى 90 %.