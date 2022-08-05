"الشؤون الإسلامية" تباشر التصفيات الأولية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم بتايلند
انطلقت، اليوم الجمعة، التصفيات الأولية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في مملكة تايلند، بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي الإسلامي، والتي تقام بدعم ورعاية المملكة وعلى المستوى الوطني، وتسعى لتحفيز أبناء مسلمي تايلند لحفظ القرآن الكريم والتنافس فيه، وتقدر جوائزها بـنصف مليون ريال.
ويتنافس في التصفيات الأولية 288 مشاركًا ومشاركة في أربعة فروع؛ الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع التفسير، والفرع الثاني خمسة عشر جزءًا، والثالث حفظ عشرة أجزاء، والرابع خمسة أجزاء؛ حيث تستمع لجان التحكيم إلى قراءات المشاركين في المرحلة الأولية على مدى خمسة أيام متصلة افتراضيًّا عبر الشبكة الإلكترونية من مقر اللجنة بمركز شيخ الإسلام بالعاصمة بانكوك.
وبهذه المناسبة: نوه القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك عصام بن صالح الجطيلي، إلى الجهود المبذولة لإقامة المسابقة القرآنية الأولى في تايلند بهذا المستوى ودعمها من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله – والتي تولي القرآن الكريم وأهله عناية خاصة، مشيرًا إلى أن المسابقة تأتي تزامنًا مع عودة وقوة العلاقات في العديد من المجالات بين البلدين وهي فاتحة خير وبركة.
وأشاد "الجطيلي" بالدعم والإشراف المباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لهذه المسابقة التي تقام ولأول مرة وتحظى باهتمام الجمعيات الإسلامية بتايلند، وبتنسيق من قبل مركز شيخ الإسلام والمجلس الإسلامي المركزي بتايلند، سائلًا الله تعالى أن يجعل ثوابها في موازين القيادة الرشيدة - يحفظها الله - وأن يكتب التوفيق لجميع المشاركين فيها.
من جانبه أشاد رئيس لجنة التحكيم عضو هيئة كبار العلماء رئيس مركز الوسطية والاعتدال الدكتور عبدالله نومسو، بتميز انطلاقة التصفيات الأولية وحسن الترتيب لها من قبل مكتب المستشار الإسلامي التابع لوزارة الشؤون الإسلامية بسفارة المملكة، وتسخير كافة الإمكانات لنجاح أعمال لجنة التحكيم بالاستماع افتراضيًّا للمتسابقين، مؤكدًا أن تنظيم المسابقة يؤكد عناية واهتمام المملكة بأشقائهم مسلمي تايلند.
الجدير بالذكر أن المتأهّلين في التصفيات الأولية سيواصلون خوض التصفيات النهائية للمسابقة يوم السادس عشر من أغسطس 2022، فيما يتوج الفائزون بشرف المسابقة نهاية الشهر الجاري بجوائز المسابقة خلال الحفل الختامي الذي سيقام برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وحضور عدد من كبار المسؤولين بالحكومة التايلندية وشخصيات إسلامية من مختلف مدن وولايات تايلند.