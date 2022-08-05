"الشؤون الإسلامية" تباشر التصفيات الأولية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم بتايلند

وبهذه المناسبة: نوه القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك عصام بن صالح الجطيلي، إلى الجهود المبذولة لإقامة المسابقة القرآنية الأولى في تايلند بهذا المستوى ودعمها من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله – والتي تولي القرآن الكريم وأهله عناية خاصة، مشيرًا إلى أن المسابقة تأتي تزامنًا مع عودة وقوة العلاقات في العديد من المجالات بين البلدين وهي فاتحة خير وبركة.