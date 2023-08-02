بروكسل تستضيف الحوار السياسي الثاني رفيع المستوى بين المملكة والاتحاد الأوروبي

عُقد الحوار السياسي رفيع المستوى الثاني بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، يوم أمس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية السفير الدكتور رائد قرملي، ونائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا.
وشهد الحوار السياسي استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة عددٍ من التحديات المشتركة والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الحوار السياسي رفيع المستوى الثاني، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، والمستشار بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.