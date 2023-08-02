بروكسل تستضيف الحوار السياسي الثاني رفيع المستوى بين المملكة والاتحاد الأوروبي

عُقد الحوار السياسي رفيع المستوى الثاني بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، يوم أمس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية السفير الدكتور رائد قرملي، ونائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا.