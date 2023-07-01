240 فرصة منوعة.. "أمانة الشرقية" تطلق الملف الرقمي المحدّث للاستثمارات والتقديم الإلكتروني

واشتملت الفرص الاستثمارية: النقلَ البحري، وتطوير المخططات، والبنى التحتية، ومراكز ترفيهية وسياحية، ولوحات إعلانية على الحافلات وسيارات الأجرة والمباني تحت الإنشاء أو الترميم، والأراضي البيضاء والجسور وحقوق التسمية، ومجموعة من الحدائق والمتنزهات، والمصانع، والتدوير، والمراكز الصحية، وتعليم قيادة السيارات، وغيرها من الفرص.