"ضياء عسير" تتكفل بتحجيج 24 كفيفاً وكفيفة ضمن مبادرة نُسك

وقال المدير التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله الوادعي: إن الجمعية تكفلت بتحجيج 24 كفيفاً وكفيفة ضمن مبادرة نُسك بتكلفة إجمالية تجاوزت 308 آلاف ريال بدعم من منصة تبرع؛ مضيفاً أن الجمعية تحرص على المساهمة في دفع تكاليف الحج لمستفيدي الجمعية ضمن اشتراطات معينة أهمها أن تكون حجة الإسلام وأن يكون المستفيد مسجلاً لدى الجمعية، وأن يكون المستفيد سعودي الجنسي وأن لا يقل عمر المستفيد عن 25 سنة.