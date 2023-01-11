"الصحة" تتيح الحصول على الجرعة المحدثة ضد كورونا

يُذكر أن الوزارة أطلقت حملة توعوية ضد فيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)، والتي تهدف لتوعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد الفيروس، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.