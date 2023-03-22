بمشاريع وبرامج داخل المملكة وخارجها.. "الشؤون الإسلامية" تعلن جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جاهزية كافة قطاعاتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444هـ بمختلف مناطق المملكة؛ حيث تم تجهيز المساجد والجوامع وصيانة المكيفات والأجهزة الصوتية وكذلك دورات المياه؛ حتى يتمكن المصلون من أداء العبادة فيها بكل خشوع وطمأنينة، وكذلك تنفيذ عدد كبير من البرامج الدعوية والعلمية، وتنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في 60 دولة حول العالم؛ سعيًا من الوزارة للقيام بالمهمة المنوطة بها على الوجه الأكمل.
وأوضحت الوزارة أنها أكملت كل التجهيزات لتنفيذ البرامج الخاصة بالوزارة خارج المملكة، والتي تَضمنت برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين حيث تم تخصيص مبلغ (5.000.000) ريال لعدد (40) دولة، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور حيث تم رفع المخصص المعتمد للمشروع من (200) طن إلى (500) طن ليتم توزيعها على (٦٠) دولة، إضافة لبرنامج الإمامة في الخارج حيث بلغ عدد الدول المستفيدة من البرنامج (١٨) دولة، وتم إيفاد 54 إمامًا بناء على الطلبات التي وردت من الدول التي سينفّذ فيها البرنامج بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج.
وتم تزويد الملحقيات الدينية والمراكز التابعة للوزارة في الخارج بـ(1.000.000) نسخة من الإصدارات المختلفة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وكذلك مشاركة دعاة الوزارة بالخارج وخريجي الجامعات السعودية في برامج دعوية علمية لتوعية الناس في أكثر من (100) دولة حول العالم بأحكام وفضائل الشهر، وطرح موضوعات في الأمن الفكري وترسيخ الوسطية والاعتدال ونشر مفاهيم التسامح.
وفيما يخص أعمال الوزارة داخل المملكة؛ فقد أوضحت الوزارة أنها هيّأت وجهزت 83.439 جامعًا ومسجدًا بعموم مناطق المملكة، بالتأكد من صيانتها ونظافتها وصيانة الأجهزة، وتوفير مواد النظافة، وإطلاق 6.760 من البرامج والفعاليات والأنشطة الخاصة بشهر رمضان في مساجد وجوامع المملكة، تشمل دروس وكلمات ومحاضرات وندوات وجولات دعوية، ودورات تستهدف مختلف شرائح المجتمع للتوعية بآداب وأحكام الصيام، إضافة إلى اعتماد مجموعة من الضوابط والشروط لمشاريع تفطير الصائمين؛ منها ما يتعلق بإصدار التصاريح، وكذلك آلية التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية، والتنبيه على عدم الإسراف والتبذير، والتأكيد على أن تكون الوجبات المقدمة من محلات مرخص لها من قِبَل وزارة البلدية، إلى جانب تنظيم ضوابط الاعتكاف.
ومن ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ تم تجهيز فريق عمل من المراقبين والمراقبات وعددهم 6440 مراقبًا ومراقبة؛ للوقوف على الجوامع والمساجد، وبحث احتياجاتها وتهيئتها وتجهيزها، وتنفيذ أكثر من 250 ألف جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى تنفيذ معهد الأئمة والخطباء دورات متخصصة لمنسوبي المساجد عن الأحكام الفقهية المتعلقة بشهر رمضان تستهدف 170.000 من الأئمة والمؤذنين.
أما فيما يخص أعمال الوزارة في مجال توعية وإرشاد المعتمرين؛ فقد تم تهيئة المواقيت ومساجدها بكل المستلزمات التي تضمن اكتمال الخدمات باستقبال المعتمرين، وتكليف عدد من الدعاة والمترجمين عبر كبائن التوعية المنتشرة في المواقيت، وتوزيع المطبوعات العلمية والدعوية الخاصة بمناسك العمرة، وأيضًا تنفيذ أكثر من 8.000.000 من الأعمال والأنشطة والبرامج التوعوية للمعتمرين والزوار ضمن خطة الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة في شهر رمضان المبارك، كما كلّفت الوزارة مئات الدعاة والمترجمين لإلقاء ٥١٢٥٠ نشاطًا تشمل الكلمات الوعظية والدروس العلمية في مساجد الحل ومصليات المنطقة المركزية خلال فترة موسم العمرة المرحلة الثانية، وكذلك تنفيذ مشروع إجابة السائل من خلال كبائن التوعية الإسلامية الميدانية؛ حيث متوقع أن يتم الرد على أكثر من 500.000 سؤال.
وتم تركيب ٢٢ شاشة إلكترونية في مصليات الرجال والنساء لتقديم ٦.٨٧٤.٥٦٠ رسالة توعوية بخمس لغات عالمية هي العربية والإنجليزية والأردية والإندونيسية والفرنسية، إضافة لتوزيع ٧٣٧.٨٠٠ مطبوعة إرشادية وتوعوية؛ حيث تبلغ مجموع الأعمال والبرامج الخاصة بتوعية المعتمرين أكثر من 8 ملايين نشاط.
وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية -في ختام بيانها الصحفي- على حرصها على القيام برسالتها السامية في خدمة بيوت الله والعناية بها، وقيام منسوبي المساجد بواجبهم المنوط بهم؛ داعية الجميع في حال رصد أي ملاحظات أو قصور في الخدمات إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد 1933، أو عبر البوابة الإلكترونية؛ مؤكدة على أهمية دور المواطن والمقيم في مساندة الوزارة لتحقيق رسالة الوزارة والرقي بخدماتها المقدمة لبيوت الله ومرتاديها.