بمشاريع وبرامج داخل المملكة وخارجها.. "الشؤون الإسلامية" تعلن جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان

وفيما يخص أعمال الوزارة داخل المملكة؛ فقد أوضحت الوزارة أنها هيّأت وجهزت 83.439 جامعًا ومسجدًا بعموم مناطق المملكة، بالتأكد من صيانتها ونظافتها وصيانة الأجهزة، وتوفير مواد النظافة، وإطلاق 6.760 من البرامج والفعاليات والأنشطة الخاصة بشهر رمضان في مساجد وجوامع المملكة، تشمل دروس وكلمات ومحاضرات وندوات وجولات دعوية، ودورات تستهدف مختلف شرائح المجتمع للتوعية بآداب وأحكام الصيام، إضافة إلى اعتماد مجموعة من الضوابط والشروط لمشاريع تفطير الصائمين؛ منها ما يتعلق بإصدار التصاريح، وكذلك آلية التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية، والتنبيه على عدم الإسراف والتبذير، والتأكيد على أن تكون الوجبات المقدمة من محلات مرخص لها من قِبَل وزارة البلدية، إلى جانب تنظيم ضوابط الاعتكاف.