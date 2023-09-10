3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. والسودة الأدنى بـ 12 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الصمان والأحساء ورفحاء 46 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، الصمان والأحساء ورفحاء 46 مئوية، وكل من الدمام وحفر الباطن والخرج والدهناء 45 درجة، فيما سجّلت المدينة المنوّرة وبريدة والتنهات 44 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، تليها أبها 17 درجة، والباحة 20 درجة، والطائف والقريات 22 مئوية.
وسجّلت أبها والباحة والطائف وينبع والسودة أعلى رطوبة بنسبة 90 %.