3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. والسودة الأدنى بـ 12 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الصمان والأحساء ورفحاء 46 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.