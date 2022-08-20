للتأكد من سلامتها وخلوها من المبيدات.. "بيئة تربة" يشارك في مهرجان التمور الخامس

يشارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة في حملة إرشادية توعوية ضمن فعاليات مهرجان تربة الخامس للتمور.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة المهندس محمد بن مساعد المنبهي، أن القطاع الزراعي يحظى بدعم كبير؛ حيث شهد تطورًا في مجال الإنتاج كمًّا ونوعًا، وتنوعًا في خيرات هذا الوطن من محاصيل الخضار والفاكهة حتى وصلنا إلى تحقيق نسب من الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل.
وأشار المنبهي إلى أن مهرجان تربة للتمور يتزامن مع حملة الوزارة " حلاتها_بوقتها " لدعم وتشجيع المزارعين، بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع في الحملة، وأيضًا المساعدة على رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية.
وأضاف أن من مهام مكتب الوزارة بالمهرجان: التأكد من سلامة التمور وخلوها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وفقًا للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء؛ حفاظًا على صحة المستهلكين؛ حيث إن العينات تحال إلى المختبرات للتحقُّق من خلوّها من متبقيات المبيدات، ومدى مأمونيتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركات أو المزارع المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كأمانة المحافظة، وهيئة الغذاء والدواء.
جدير بالذكر أن المهرجان يحظى بمشاركة كبيرة من أصحاب المزارع والتجار من خلال عروض المزارعين والمنتجين لأصناف التمور المنتجة من مزارع تربة، التي تتجاوز أكثر من 3000 مزرعة، وتشتهر بإنتاج التمور بأشكال وأحجام وأصناف مختلفة، كما يتضمّن المهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات الفنية، إضافة لعرض المنتجات الحرفية التقليدية مثل الأدوات والمشغولات اليدوية.
من جهته أوضح نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن المهرجان يسهم في تسويق منتج التمور وتحويل التمور من منتجٍ زراعي إلى منتجٍ اقتصادي واستثماري وسياحي كبير ومميز، وللتعريف بأنواع وأصناف التمور الموجودة في محافظة تربة، كذلك لتبادل الخبرات بين المنتجين والمسوقين والمهتمين بتصنيع وتسويق التمور من مختلف أرجاء المملكة.