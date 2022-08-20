للتأكد من سلامتها وخلوها من المبيدات.. "بيئة تربة" يشارك في مهرجان التمور الخامس

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة المهندس محمد بن مساعد المنبهي، أن القطاع الزراعي يحظى بدعم كبير؛ حيث شهد تطورًا في مجال الإنتاج كمًّا ونوعًا، وتنوعًا في خيرات هذا الوطن من محاصيل الخضار والفاكهة حتى وصلنا إلى تحقيق نسب من الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل.