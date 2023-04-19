الحرم المكي.. توزيع 50 ألف وجبة صحية لمرضى السكري وكبار السن خلال رمضان

واختتم بأن هذه الخدمات تأتي إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية المهندس أحمد بن عمر بالعمش، نحو مواصلة تعزيز جوانب التحسين والتطوير في منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة الخدمات الميدانية المقدمة للقاصدين بما يوجد بيئة صحية وأجواء تعبدية تلبي رغبات القاصدين من أنحاء العالم.