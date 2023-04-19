الحرم المكي.. توزيع 50 ألف وجبة صحية لمرضى السكري وكبار السن خلال رمضان

وزعت وحدة شؤون سُفر الصائمين بـالمسجد الحرام ما يزيد على (50) ألف وجبة صحية خاصة لمرضى السكري وكبار السن من قاصدي وقاصدات المسجد الحرام منذ بداية موسم شهر رمضان (1444) هـ.
وأكّد مدير وحدة شؤون سُفر الصائمين إبراهيم بن عبدالله الحجيلي، أن الوحدة تتابع وتنظم عمليات الإفطار داخل المسجد الحرام عبر منظومة إلكترونية أصدرت (2300) تصريح مقسّمة على جميع المواقع المخصّصة للإفطار وبإجمالي (30000) متر لكافة سُفر الإفطار الرمضانية بالمسجد الحرام.
وأضاف، أن الوحدة سخّرت طاقاتها البشرية والتقنية لتنظيم سُفر الإفطار الرمضانية وفق خطة عمل معدة بعناية بدءاً من التسجيل الإلكتروني وتسليم التصاريح الإلكترونية لمقدّمي خدمات إفطار الصائمين حتى الإشراف الميداني على تنفيذ الاشتراطات والتعليمات وتقديم خدمات تطهير وتعقيم وتطييب ونظافة المواقع حتى ينعم القاصدون بأجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة خلال أوقات الإفطار في الشهر الفضيل.
واختتم بأن هذه الخدمات تأتي إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية المهندس أحمد بن عمر بالعمش، نحو مواصلة تعزيز جوانب التحسين والتطوير في منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة الخدمات الميدانية المقدمة للقاصدين بما يوجد بيئة صحية وأجواء تعبدية تلبي رغبات القاصدين من أنحاء العالم.