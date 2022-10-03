"ترشيد" تستكمل مشروع إعادة تأهيل مباني ومرافق الكلية التقنية بجدة

يُذكر أن الوفر المتوقع تحقيقه بلغ 1.6 مليون كيلو واط ساعة سنويًّا، أي ما يعادل 68% من إجمالي استهلاك الإضاءة السابق، ونسبة التوفير المتوقعة من المشروع تُعادل استهلاك أكثر من 2.5 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالى 913 طنًّا متريًّا من انبعاثات الكربون الضارة؛ أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 15 ألف شتلة.