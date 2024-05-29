مجموعة stc تُحقق شهادة تميز لمبادرة الحافلة الذكية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS لعام 2024م

أعلنت مجموعة stc ,ممكن التحول الرقمي, عن حصول مبادرة "الحافلة الذكية" والتي تعد ضمن مبادرات المجموعة في مجال الاستدامة على شهادة تميز ضمن القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2024 المنعقد في جينيف عن فئة جوائز بناء القدرات. حيث يعد هذا التكريم دليلاً على جهود المجموعة في تعزيز الاتصالات وتقنية المعلومات من اجل التنمية.
وكجزء من التزام المجموعة بإثراء حياة المجتمعات من خلال تمكين التقنيات الحديثة، قامت stc بأطلاق مبادرة "الحافلة الذكية" والتي تستهدف كبار السن لتوعيتهم بالتعامل مع التقنيات الحديثة، واستخدام أهم تطبيقات الهاتف المحمول و تركز على التطبيقات الحكومية مثل: أبشر ، وتوكلنا ، وصحتي، وتوكلنا خدمات، وناجز، بالإضافة إلى تطبيق mystc، لمساعدتهم في الحصول على الخدمات ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت والحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني، والتوعية في مجال سرية المعلومات والحفاظ عليها، ويساند المشروع كبار السن للتعرف على أهم المهارات والتقنيات الحديثة، وذلك من خلال حافلة ذكية تجوب العديد من مدن ومحافظات المملكة.
ومنذ إطلاقها في شهر يناير 2023، بلغت الرحلة التي قطعتها "الحافلة الذكية" مسافة أكثر من 7 آلاف كيلومتر حيث شملت المرحلة الأولى منطقة الرياض بعدد محطات توقف في 11 مدينة ومحافظة، والمرحلة الثانية شمال المملكة في منطقة حائل، منطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية بعدد محطات توقف في 7 مدينة ومحافظة. ووصل عدد المستفيدين من خدمات المبادرة إلى أكثر من 4,000 شخص، بأكثر من 1,200 جلسة توعية تحت إشراف فريق عمل يتميز بالقدرة المعرفية والمهارات اللازمة. كما تبرهن هذه المبادرة على مدى كفاءة منهجية التنمية المستدامة التي تتبعها المجموعة، وتواصل stc سعيها الحثيث للاستفادة من منافع التحول الرقمي في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة.
ويأتي مشروع "الحافلة الذكية" استمرارًا للمشاريع التي تقدمها مجموعة stc ضمن مبادراتها المجتمعية لدعم المجتمعات والقطاعات غير الربحية، واستكمالًا لجهودها في مجال الاستدامة بهدف المساهمة في مستقبل مستدام، ومضاعفة الأثر الإيجابي البيئي والاجتماعي، وذلك انطلاقًا من مكانتها الريادية بصفتها أبرز وأهم مزودي الخدمات الرقمية في المملكة والمنطقة.