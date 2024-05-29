مجموعة stc تُحقق شهادة تميز لمبادرة الحافلة الذكية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS لعام 2024م

ومنذ إطلاقها في شهر يناير 2023، بلغت الرحلة التي قطعتها "الحافلة الذكية" مسافة أكثر من 7 آلاف كيلومتر حيث شملت المرحلة الأولى منطقة الرياض بعدد محطات توقف في 11 مدينة ومحافظة، والمرحلة الثانية شمال المملكة في منطقة حائل، منطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية بعدد محطات توقف في 7 مدينة ومحافظة. ووصل عدد المستفيدين من خدمات المبادرة إلى أكثر من 4,000 شخص، بأكثر من 1,200 جلسة توعية تحت إشراف فريق عمل يتميز بالقدرة المعرفية والمهارات اللازمة. كما تبرهن هذه المبادرة على مدى كفاءة منهجية التنمية المستدامة التي تتبعها المجموعة، وتواصل stc سعيها الحثيث للاستفادة من منافع التحول الرقمي في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة.