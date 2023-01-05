سرقات وتوصيلات وسحب أسلاك.. رصدٌ لتعدياتٍ على عدادات الكهرباء والمياه بمساجد الرياض

واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها- رصد العديد من التعديات على عدادات الكهرباء، وشبكة المياه الخاصة بالجوامع والمساجد ومرافقها، بعد الوقوف على المواقع ومباشرة الحالات والتأكد منها من قِبَل مراقبين ومراقبات الوزارة.
واشتملت التعديات المرصودة في الرياض: تعديًا على عداد كهرباء أحد المساجد بسحب أسلاك من العداد وتوصيلها لأحد المستودعات المجاورة للمسجد، إضافة إلى التعدي على خزان المياه بسحب ماسورة منه وتوصيلها لإحدى الاستراحات المجاورة، كما اشتملت التعديات على 3 عدادات تابعة لأحد المساجد، وكذلك تعديًا على عداد مسجد من قِبَل بعض المحلات التجارية القريبة منه؛ حيث تستفيد من التيار الكهربائي الخاص بالمسجد.
يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تقوم من خلال مراقبين ومراقبات المساجد، بجولات رقابية مستمرة على الجوامع والمساجد ومرافقها؛ للتأكد من عدم وجود أي تعدٍّ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه.