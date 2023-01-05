سرقات وتوصيلات وسحب أسلاك.. رصدٌ لتعدياتٍ على عدادات الكهرباء والمياه بمساجد الرياض

واشتملت التعديات المرصودة في الرياض: تعديًا على عداد كهرباء أحد المساجد بسحب أسلاك من العداد وتوصيلها لأحد المستودعات المجاورة للمسجد، إضافة إلى التعدي على خزان المياه بسحب ماسورة منه وتوصيلها لإحدى الاستراحات المجاورة، كما اشتملت التعديات على 3 عدادات تابعة لأحد المساجد، وكذلك تعديًا على عداد مسجد من قِبَل بعض المحلات التجارية القريبة منه؛ حيث تستفيد من التيار الكهربائي الخاص بالمسجد.