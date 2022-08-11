"المعجب" يترأس اجتماع رؤساء نيابات المناطق في عسير

واستهل الاجتماع بكلمة أكد فيها اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالمرافق العدلية، والعناية في التطور التشريعي القانوني في المملكة، والاهتمام الدائم بالسلطات القضائية، منها النيابة العامة، الذي عزز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وطور من حوكمة أعمالها القضائية، ومكنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام، وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.