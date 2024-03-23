"الحمود" يبرز قصة "السائق" الذي أصبح أقرب أصدقائه في برنامج "شكرًا مليون"

وأثرت قصة الحمود بشكل كبير في مشاعر متابعي البرنامج من الداخل والخارج، حيث قدم الشكر للشيخ بوران باشا، الذي كان له دور لا يُنسى في بدايات حياة الحمود الاجتماعية والفنية، فقد تحولت علاقة بوران باشا من كونه سائقًا في العام 1992 إلى صديق وأخ بحسب إفادات الحمود، حيث كان دائمًا موجودًا لمساعدته وأسرته في كل التحديات التي واجهوها خلال هذه الفترة الطويلة، بدءًا من توصيل أبنائه إلى مدارسهم وحتى أعمالهم.