غدًا.. أمير الجوف يبدأ جولته التفقدية لمتابعة سير الخدمات المقدمة للمواطنين

وتأتي هذه الجولة إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر، وامتدادًا لحرصه على تفقد محافظات ومراكز المنطقة، والتركيز على لقاء أبناء تلك المحافظات ومراكزها، والوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها، وتلمّس احتياجات المحافظات والمراكز في جميع المجالات؛ لتحقيق مُستهدفات رؤية 2030.