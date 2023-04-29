غدًا.. أمير الجوف يبدأ جولته التفقدية لمتابعة سير الخدمات المقدمة للمواطنين

يستهلّ يوم غد الأحد، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف؛ جولته التفقدية الدورية بالمنطقة، والتي تشمل "محافظة القريات، محافظة دومة الجندل، محافظة طبرجل، ومركز صوير"، يلتقي خلالها الأهالي، ويستمع إلى ملاحظاتهم.
وسيستعرض ويدشّن أمير المنطقة عددًا من المشروعات التنموية، ويعقد خلال جولته اجتماعات مع مديري الجهات ذات العلاقة في كل محافظة؛ لاستعراض آخر مُستجدات توصيات جولته التفقدية السابقة، إضافة إلى مناقشة المواضيع الحالية.
وتأتي هذه الجولة إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر، وامتدادًا لحرصه على تفقد محافظات ومراكز المنطقة، والتركيز على لقاء أبناء تلك المحافظات ومراكزها، والوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها، وتلمّس احتياجات المحافظات والمراكز في جميع المجالات؛ لتحقيق مُستهدفات رؤية 2030.
ويأتي ذلك في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه القيادة لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن.