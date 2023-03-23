"الخطيب" يحسمها.. توطين السياحة قضية لا تقبل النقاش أو التأجيل

‎وشدّد وزير السياحة على موضوع التوطين، مؤكدًا أن التوطين قضية لن يقبل فيها النقاش أو التأجيل، وأن هناك عددًا كبيرًا من أبناء المملكة الذين يرغبون في العمل بهذا القطاع، كما أن الوزارة دربت أكثر من 100 ألف شاب وشابة 10400 منهم تم تدريبهم في الخارج، وأنفقت فيه الدولة أكثر من 400 مليون ريال، وأن توظيفهم مسؤولية الوزارة، لذلك على الجميع التعاون لتحقيق هذا الهدف.