وزير الصحة يتفقد سير العمل ويطلع على مستوى الرعاية الطبية في محافظات القصيم

تفقد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل سير العمل في عدد من المنشآت الطبية والمراكز الصحية بمنطقة القصيم، وذلك ضمن زيارته للمنطقة للوقوف على الاحتياجات والخدمات الطبية المقدمة.
وشملت الجولة التفقدية مستشفى الرس ومركز الملك عبدالعزيز الصحي بالمحافظة، والمركز الصحي بحي الاسكان في بريدة ومستشفى البدائع، ومستشفى الشفاء ومستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة.
كما اطلع الوزير الجلاجل خلال الجولة على مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة، والتقى بعدد من المرضى والمستفيدين من المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم تجاه الخدمات.
واختتم "الجلاجل" جولته بعقد اجتماع مع مسؤولي القطاع الصحي بمنطقة القصيم، بحث خلاله آلية تطوير العمل وسبل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة كافة لتحقيق التطلعات الطموحة والأهداف المنشودة في جودة الحياة، بما يتواكب مع برنامج التحول الصحي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.