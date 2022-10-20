وزير الصحة يتفقد سير العمل ويطلع على مستوى الرعاية الطبية في محافظات القصيم

تفقد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل سير العمل في عدد من المنشآت الطبية والمراكز الصحية بمنطقة القصيم، وذلك ضمن زيارته للمنطقة للوقوف على الاحتياجات والخدمات الطبية المقدمة.