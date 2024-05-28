سابقة نادرة دون تدخل جراحي.. استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة بـ "ولادة مكة"

في سابقة علاجية نادرة دون تدخل جراحي، نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدّسة؛ عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، في استخراج بطارية حارقة مختفية داخل جدار مريء طفلة عمرها 3 سنوات؛ ما عرَّض حياتها للخطر.
وأوضح تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أن الطفلة حضرت إلى قسم الطوارئ كحالة إنقاذ حياة، وهي تُعاني التهاباً متكرراً في الحلق منذ شهر، ومع مُضي الأيام أصبح البلع لديها صعباً ولم تتمكن من البلع العادي منذ أكثر من خمسة عشر يوماً، وعلى الفور أُجريت الفحوصات اللازمة، حيث جرى اكتشاف جسمٍ غريبٍ؛ ما استدعى التدخل الطبي العاجل لإنقاذ الطفلة، وتمّ تكوين ثلاث فرق طبية لاستخراج البطارية الحارقة دون حدوث مضاعفات، متمثلة في فريق قسم المناظير، وجراحة القلب والشرايين، وجراحة الأطفال، وتبيّن من خلال الأشعة المقطعية وجود الجسم الغريب على مقربة من شرايين القلب، مختفياً في جدار المريء مع الضغط على الحنجرة المجاورة.
وأضاف، تبيَّن وجود حروق داخل المريء مع تضيُّق المنطقة المتأثرة وعدم رؤية الجسم الغريب مبدئياً وبعد محاولات عدة اتضح وجوده ملتصقاً ومغطى بأغشية الجدار داخلياً؛ ما أتاح إمكانية سحبه بالمنظار بسلامٍ دون حدوث ثقبٍ أو نزيفٍ في المنطقة ذاتها، وجرى إدخال المنظار مرة أخرى، والتأكد من عدم وجود ثقب أو تسرُّب هوائي داخل الصدر.
وبيّن التجمُّع الصحي، أن توافر المعدات المتطورة بقسم المناظير بـ "ولادة مكة" أسهم في تجنيب الطفلة التدخل الجراحي بعدم فتح الصدر والذي عادة يحصل في مثل هذه الحالات، وعلى أثر ذلك مكثت الحالة تحت العناية بالمستشفى لمدة 3 أيام، وكانت تتماثل للشفاء وتم خروجها للمنزل دون مضاعفاتٍ بعد التأكّد من تغذيتها على الحليب والأكل بشكلٍ آمن.
وثمَّن التجمُّع الصحي، جهود الفريق الطبي، مؤكداً توافر الإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى، كما قدّم عظيم امتنانه للطاقم الطبي الذي أشرف على متابعة الحالة منذ الكشف عليها وتشخيصها وعلاجها حتى إتمام العملية بنجاح، لافتاً إلى أن النجاح يعود إلى توفيق الله -عزّ وجلّ-، ثم الجهود المبذولة والمتواصلة من قِبل الكادر الطبي المكلَّف بعلاج الطفلة.