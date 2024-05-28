سابقة نادرة دون تدخل جراحي.. استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة بـ "ولادة مكة"

وأوضح تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أن الطفلة حضرت إلى قسم الطوارئ كحالة إنقاذ حياة، وهي تُعاني التهاباً متكرراً في الحلق منذ شهر، ومع مُضي الأيام أصبح البلع لديها صعباً ولم تتمكن من البلع العادي منذ أكثر من خمسة عشر يوماً، وعلى الفور أُجريت الفحوصات اللازمة، حيث جرى اكتشاف جسمٍ غريبٍ؛ ما استدعى التدخل الطبي العاجل لإنقاذ الطفلة، وتمّ تكوين ثلاث فرق طبية لاستخراج البطارية الحارقة دون حدوث مضاعفات، متمثلة في فريق قسم المناظير، وجراحة القلب والشرايين، وجراحة الأطفال، وتبيّن من خلال الأشعة المقطعية وجود الجسم الغريب على مقربة من شرايين القلب، مختفياً في جدار المريء مع الضغط على الحنجرة المجاورة.