من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى في القريات وطريف إلى نحو 15 درجة مئوية.. الجمعة

من المُنتظر أن يتأثر القطاع الشمالي من المملكة اعتبارًا من الجمعة، بكتلة هوائية أقل حرارة، قادمة نحو المنطقة عبر منطقة بلاد الشام، تحمل درجات حرارة معتدلة نهارًا.
ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى ليلًا ومع ساعات الفجر والصباح الباكر بشكل لافت، ليكون الطقس مائلًا للبرودة؛ فيما يُتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى في القريات وطريف إلى نحو 15 درجة مئوية فقط، و18 في تبوك؛ وهو ما يستوجب تشغيل سخانات المياه في ساعات الليل وارتداء ملابس أكثر دفئًا.
وينوه "طقس العرب" بأن هذه التقلبات على درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، من شأنها أن ترفع احتمالية الإصابة بأمراض البرد والأنفلونزا، خاصة لدى كبار السن والأطفال.