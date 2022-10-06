من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى في القريات وطريف إلى نحو 15 درجة مئوية.. الجمعة

ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى ليلًا ومع ساعات الفجر والصباح الباكر بشكل لافت، ليكون الطقس مائلًا للبرودة؛ فيما يُتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى في القريات وطريف إلى نحو 15 درجة مئوية فقط، و18 في تبوك؛ وهو ما يستوجب تشغيل سخانات المياه في ساعات الليل وارتداء ملابس أكثر دفئًا.