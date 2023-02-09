"البلدية والإسكان" تستعرض جهودها في "كفاءة الإنفاق"

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لقطاع التمكين في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتميز الذي حققته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في عدة مجالات، والتي كان آخرها ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، الذي يعكس اهتمامها بالارتقاء بمستوى التعاون مع القطاعات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، بالإضافة لتفعيل التكامل والتنسيق البنّاء والشراكة مع كل القطاعات؛ مؤكدًا أن العمل الذي تقوم به الوزارة أسهم في رفع مؤشر كفاءة الإنفاق وتطوير مخرجات العمل والبرامج المنفذة.