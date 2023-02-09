"البلدية والإسكان" تستعرض جهودها في "كفاءة الإنفاق"

استعرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تجربتها في كفاءة الإنفاق، وجهودها في تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات للوصول للأهداف المحددة في مؤشرات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المدير العام للإدارة العامة لكفاءة الإنفاق في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس علاء العامودي، ومستشار وكيل وزارة الخارجية للخدمات المساندة عبدالعزيز بن عبدالله الفيفي والمدير التنفيذي لتمكين قطاع البنية التحتية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس محمد بن يحيى زكري؛ وذلك في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبحضور عدد من مسؤولي "الخارجية" و"البلدية والإسكان" و"كفاءة الإنفاق".
واستعرض اللقاء تقريرًا عن أداء الوزارة في برامج كفاءة الإنفاق، وما حققته من نجاحات في القطاعين البلدي والسكني، كما شهد اللقاء استعراض منجزات وزارة الخارجية في مجال كفاءة الإنفاق وركائز استدامتها المالية ومبادراتها المستقبلية.
وأكد "العامودي"، أن منظومة كفاءة الإنفاق في الوزارة، تسعى للارتقاء بعمل الوزارة وفق مراحل عدة في تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات المحلية والعالمية؛ منوهًا بالدعم الذي تُقدمه هيئة كفاء الإنفاق والمشروعات الحكومية من خلال الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية والارتقاء بجودة المشروعات؛ مؤكدًا أهمية التعاون بين الجهات في تنفيذ البرامج والمبادرات لتحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التطلعات.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لقطاع التمكين في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتميز الذي حققته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في عدة مجالات، والتي كان آخرها ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، الذي يعكس اهتمامها بالارتقاء بمستوى التعاون مع القطاعات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، بالإضافة لتفعيل التكامل والتنسيق البنّاء والشراكة مع كل القطاعات؛ مؤكدًا أن العمل الذي تقوم به الوزارة أسهم في رفع مؤشر كفاءة الإنفاق وتطوير مخرجات العمل والبرامج المنفذة.