"الراجحي": "بنك التنمية الاجتماعية" حقّق أرقاماً قياسية بتمويل المشاريع التنموية خلال 2023

استعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، منجزات النصف الأول من العام الجاري 2023م لبنك التنمية الاجتماعية.
ولفت الراجحي، إلى أن البنك نجح في تحقيق نجاحات استثنائية في تمويل المنشآت وقدّم خدماته لأكثر من 5 آلاف منشأة صغيرة وناشئة ما تجاوز المستهدف بـ 30%.
وبلغ حجم تمويل المشاريع الصغيرة والمواطنين وفق إنفوجرافيك نشره اليوم بـ6.4 مليار ريال للخدمات المالية وغير المالية.
وتنوّعت التمويلات بين التمويل الاجتماعي الذي استفاد منه 27 ألف مستفيد بقيمة 1.4 مليار ريال، ومشروعات العمل الحر والأسر المنتجة بإجمالي 43 مزاولاً للعمل الحر بتمويل وصل إلى 2.4 مليار ريال، فيما استفادت 5 آلاف منشأة بـ 2.6 مليار ريال.
وشملت أبرز الفعاليات التي شارك فيها البنك عرض أكثر من 107 منتجات خاصة بالأسر المنتجة ضمن مبادرة قرية إيواء، ومشاركة 25 أسرة ضمن مبادرة تجسيد ووجود الحرفيين المهرة بالمعرض العربي للأسر المنتجة، وأكثر من 6 ملايين زائر للجناح السعودي بالقرية العالمية بمشاركة 140 أسرة.