"الراجحي": "بنك التنمية الاجتماعية" حقّق أرقاماً قياسية بتمويل المشاريع التنموية خلال 2023

ولفت الراجحي، إلى أن البنك نجح في تحقيق نجاحات استثنائية في تمويل المنشآت وقدّم خدماته لأكثر من 5 آلاف منشأة صغيرة وناشئة ما تجاوز المستهدف بـ 30%.