كاريليا الروسية تعتزم إنشاء منطقة تجارة حرة بالمملكة

ودعا نائب رئيس جمهورية كاريليا الكسندر شيبيك المستثمرين السعوديين للاستفادة من حزمة واسعة من الفرص الاستثمارية الجاهزة وبرنامج حكومي للدعم يغطي 50% من قيمة الاستثمار، مستعرضاً مقومات الاستثمار في بلاده وتميزها عالمياً في صناعة الأخشاب والبناء فضلاً عن مجالات السياحة والتعدين.