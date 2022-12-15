"الحصيني": برودة خارج المدن عدا الساحل الغربي ومكة يميل للحرارة وأجواء باردة بالوسطى والشمالية

تَوقع المختص في شؤون المناخ والطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني، طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 21/ 5/ 1444هـ إلى السبت 23/ 5/ 1444هـ على معظم البلاد؛ فتوقع أجواء معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات، ومن مائلة للبرودة إلى باردة فجرًا، وتزداد البرودة خارج المدن عدا الساحل الغربي ومكة فيميل للحرارة نهارًا إلى لطيفة فجرًا.