إضافة خدمة الشحن الملاحية "TLX" إلى ميناء جدة للربط بـ8 موانئ عالمية

يشار إلى أن "موانئ" حققت منذ بداية العام الجاري رقمًا قياسيًّا بإضافة 20 خدمة شحن جديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم في تقدم المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير "UNCTAD" للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بتحقيقها المرتبة الـ16 عالميًّا من بين 187 ميناءً عالميًّا، كما أسهم في تقدم المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "Lloyd's List" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، الصادر في العام الجاري 2023م.