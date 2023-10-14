انطلاق سوق مهرجان العلا للتمور بعدد من الفعاليات والأجنحة الداعمة للفرص الاقتصادية

وكان مهرجان العلا للتمور، من خلال مزاده، قد سجّل خلال الأسابيع الماضية نموًّا ملحوظًا في المبيعات، بالاستفادة من "2.3" مليون نخلة تحتضنها المحافظة، تنتج نحو "90" ألف طن من التمور، تسعى إلى إيجاد تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتحقيق "رؤية العلا" في تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.