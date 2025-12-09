بحضور رئيس المجلس ونوّابه وأعضائه: مجلس الشورى الإندونيسي يستضيف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

وأوضح أن تنوّع إندونيسيا الواسع، من آلاف الجزر ومئات اللغات والأعراق وست ديانات، كان وما يزال ركيزةً لوحدة الدولة منذ إعلان الاستقلال، مشيرًا إلى أن مشاركة الأمين العام للرابطة في هذا الحوار تُعدّ فرصةً لإبراز النموذج الإندونيسي في التعايش، وأن العلماء والزعماء الروحيين كان لهم الدورُ الأعمقُ في حماية هذا التناغُم الوطني.