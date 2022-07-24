وصول أكثر من 193 ألف حاج إلى المدينة المنوّرة بعد الحج

وبيّنت الإحصائية مغادرة 16252 حاجاً المدينة المنوّرة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 114281 حاجاً، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة 79589 حاجاً يوم أمس.