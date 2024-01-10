"في كانون كِن وعلى الفقير حِن".. "الزعاق": هذه الفترة الأبرد بالسنة ومدتها 39 يومًا

وأكمل الزعاق في فيديو على حسابه في "إكس": هذه الفترة تعتبر الأبرد في السنة ومدتها 39 يومًا، والعامة يعرفونها بدخول النجم الثالث من المربعانية، شباط أول وشباط ثاني، وكانون أول وكانون ثاني، "ولا تنسون تعطفون على الفقراء والمساكين والمحتاجين بهذه الفترة.. في كانون كِن وعلى الفقير حِن".