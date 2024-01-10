"في كانون كِن وعلى الفقير حِن".. "الزعاق": هذه الفترة الأبرد بالسنة ومدتها 39 يومًا

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن البرد ينقسم إلى قسمين؛ برد نسمات وبرد مرتفعات؛ لافتًا إلى أن برد النسمات يكون محليًّا وخفيفًا، ويكون في آخر القيظ مع دخول موسم سهيل، أما برد المرتفعات فيكون عالميًّا وقارصًا، وسببه المرتفعات والمنخفضات الجوية وأهمها المرتفع السيبيري.
وأضاف الزعاق أنه يبدأ مع دخول الشتاء الفعلي "المربعانية" في شهر ديسمبر ويشتد مع دخول موسم الشبط في يناير.
وأكمل الزعاق في فيديو على حسابه في "إكس": هذه الفترة تعتبر الأبرد في السنة ومدتها 39 يومًا، والعامة يعرفونها بدخول النجم الثالث من المربعانية، شباط أول وشباط ثاني، وكانون أول وكانون ثاني، "ولا تنسون تعطفون على الفقراء والمساكين والمحتاجين بهذه الفترة.. في كانون كِن وعلى الفقير حِن".