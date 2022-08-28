مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنقذ طفلًا من مضاعفات خطيرة ناتجة عن تَشَوُّه خلقي بالبطن

نجح فريق طبي متخصص في جراحة الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان -بفضل الله- في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 5 سنوات قادم من مدينة حائل، كان يعاني من عيب خلقي خطير، متمثل في انتفاخ القناة المرارية، الذي قد يتحول إلى نسيج سرطاني في حال تأخر العلاج. ذكر ذلك الدكتور زياد بطاينة استشاري جراحة الأطفال رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف أن أهل الطفل حاولوا علاجه داخل وخارج المملكة -وفقًا لحديثهم- دون جدوى، واصفين الحل العلاجي عن طريق شق البطن جراحيًّا؛ وهو ما رفضه الأهل، أو التوجه لمستشفيات كبيرة متخصصة، وفور وصول الطفل لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، وإجراء الفحص السريري الأولى؛ تَبين وجود ارتفاع في معدل مرض الصفراء (اليرقان). وبالاطلاع على نتائج الفحوصات التشخيصية بالتصوير المقطعي (C.T Scan) والألتراساوند والتحاليل المخبرية، تم التأكد من وجود انتفاخ شديد غير طبيعي في القناة الصفراوية الجامعة، ناتج عن تشوه خلقي نادر.
وقال الدكتور "بطاينة": إن علاج مثل هذه الحالات، يعد من العمليات المتخصصة في جراحة الكبد، والتي تُجرى فقط في المستشفيات العالمية والمصنفة من الدرجة الأولى؛ مشيرًا إلى أنه بعد الحصول على موافقة الأهل لعلاج الطفل بالمستشفى؛ تم تشكيل فريق طبي مكون من جراحة الأطفال والعناية الحثيثة والتخدير لوضع الخطة العلاجية؛ حيث تم اتخاذ القرار بإجراء عملية جراحية عاجلة بالمنظار المتطور من نوع "Storz".
وأضاف الدكتور "بطاينة" أن العملية استغرقت 7 ساعات متواصلة تحت التخدير الكلي، وتم فيها استئصال القناة المرارية الجامعة بالكامل والمرارة، ومن ثم إغلاق مخرج القناة المرارية في اتجاه البنكرياس؛ حيث تم تحويل السائل المتدفق من الكبد إلى الأمعاء الصغرى مباشرة، من خلال عمل توصيلة مباشرة بين الأمعاء الدقيقة ومخرج الكبد.
وفي الختام أكد الدكتور زياد بطاينة أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، دون أية مضاعفات، وأن حالة الطفل مستقرة؛ حيث تم تحويله إلى العناية المركزة لمدة (4) أيام للاطمئنان على مؤشراته الحيوية ومتابعة عمل الأعضاء الداخلية بالبطن، وقد أكدت الفحوصات أن وظائف الكبد تعمل بصورة طبيعية.. وخرج الطفل من المستشفى في اليوم الخامس وهو بخير حال.