مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنقذ طفلًا من مضاعفات خطيرة ناتجة عن تَشَوُّه خلقي بالبطن

والذي أضاف أن أهل الطفل حاولوا علاجه داخل وخارج المملكة -وفقًا لحديثهم- دون جدوى، واصفين الحل العلاجي عن طريق شق البطن جراحيًّا؛ وهو ما رفضه الأهل، أو التوجه لمستشفيات كبيرة متخصصة، وفور وصول الطفل لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، وإجراء الفحص السريري الأولى؛ تَبين وجود ارتفاع في معدل مرض الصفراء (اليرقان). وبالاطلاع على نتائج الفحوصات التشخيصية بالتصوير المقطعي (C.T Scan) والألتراساوند والتحاليل المخبرية، تم التأكد من وجود انتفاخ شديد غير طبيعي في القناة الصفراوية الجامعة، ناتج عن تشوه خلقي نادر.