في واقعة خطيرة.. "فتيني": ملاك عقارات ومستأجرون ضحايا مجموعة من المحتالين

وفي مقاله "محتال العقار الثعلب المكار!" بصحيفة "مكة"، يقول فتيني: "بالصدفة المحضة قرأت هذه القصة التي يرويها المهندس أحمد الفقيه، العقاري المخضرم المعروف نقلاً عن الضحية في مدينة جدة، ومختصر القصة تقول: إن مالك العقار (مبنى تجاري) أعلن عن عرض عقاره بالإيجار بشكل كامل بطريقة وضع إعلان عبر لوحة تحوي هاتف المالك الشخصي فاتصلت به سيدة تدعي أنها تمثل شركة معروفة في مجال المطاعم وترغب في معرفة التفاصيل ومبلغ الإيجار، وبعد إعطائها التفاصيل أبدت موافقتها مبدئيًا على السعر، وأثناء النقاش أوضحت له رغبة أكيدة في إنهاء إجراءات التعاقد عن طريق الممثل القانوني للشركة وأنه سيتلقى رمزًا عبر هاتفه لتوثيق العقد! وأنهم ولتأكيد الجدية سيدفعون مبلغ الإيجار كاملاً بما يعادل 800 ألف ريال!.. فطلب منها السجل التجاري وتم إرساله له عبر الواتس أب وفوجئ أن العقد مطلوب لمدة 5 سنوات مع فقرة تخول لهم التأجير بالباطن، وحين رفض هذا الشرط أبلغته أن ذلك بسبب رغبتهم في التأجير لبعض منسوبي الشركة من باب المرونة على ما يبدو؛ فوافق على مضض ووثق العقد".