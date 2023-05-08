محليات

مروّج لـ"الإمفيتامين المخدر" بالباحة وإحالته للنيابة

فيما دعت الجهات الأمنية للإبلاغ عن الأنشطة ذات العلاقة
مروّج لـ"الإمفيتامين المخدر" بالباحة وإحالته للنيابة
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة، لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
الباحة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الإمفيتامين المخدر

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