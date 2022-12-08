"الجدعان": تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين هو الأولوية القصوى للحكومة

بعد ذلك أجاب معالي وزير المالية على أسئلة الصحفيين ففي سؤال حول التحسن في مستوى الميزانية مؤخرا وأن ذلك عائد لأسعار البترول ليس انعكاسا لجهود الحكومة، أوضح معاليه أن الإيرادات النفطية كان لها دور في ذلك، مؤكدًا أن السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية دور فاعل من تخفيف حدة التذبذبات في مستوى الإيرادات الحكومية وأن الإيرادات غير النفطية كانت تشكل تقريباً 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016م، وسننهي هذا العام تقريبا على مستوى 16.9%، حيث كانت الإيرادات النفطية تغطي في 2015 – 2016 م 90% من الميزانية وانخفض إلى 65%، مبيناً أن الإيرادات النفطية كان لها دور لكن الإصلاحات الهيكلية ولها دور مهم جدًّا ومتنامٍ فمع نمو الاقتصاد تنمو الإيرادات غير النفطية فتغطي جزء أكبر من الميزانية.