"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض أداء الاقتصاد وبرامج الرؤية ويقر مشاريع وأنظمة جديدة

كما اطّلع المجلس على التقرير الربعي من مكتب الإدارة الإستراتيجية، حول أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أشار التقرير إلى استمرار التقدم في محاور الرؤية الثلاثة: "مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح"، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في نمو الاقتصاد، واستعراض الجهود القائمة للمرحلة الثالثة من الرؤية، التي تركز على استدامة الأثر وتعظيم المكتسبات.