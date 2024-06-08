الجهات الحكومية والفِرَق التطوعية تُواصل خدمة الحجاج عبر منفذ "حالة عمار"

وشهدت مدينة الحجاج توافد ضيوف الرحمن للمنفذ من مصر والأردن وفلسطين الذين أشادوا بالتسهيلات والخدمات التي قُدمت لهم في منفذ حالة عمار، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة؛ معبرين عن شكرهم للقيادة على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدّمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون ضيوف الرحمن.