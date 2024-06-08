الجهات الحكومية والفِرَق التطوعية تُواصل خدمة الحجاج عبر منفذ "حالة عمار"

تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك، استقبال ضيوف الرحمن على مدار الساعة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدّمها مختلف الجهات الحكومية العاملة بالمدينة بإشراف مباشر من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة.
وينعم ضيوف الرحمن القادمين من مختلف الدول عبر المنفذ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ، بسبل الراحة التي وفرتها القيادة الرشيدة للمملكة منذ لحظات وصولهم إلى مقر المدينة، وحتى مغادرتها باتجاه المشاعر المقدسة.
وتقدم الجهات الحكومية العاملة بمدينة الحجاج، منظومة خدمية متكاملة، وبتنسيق تام فيما بينها وبأداء رفيع المستوى، إضافة إلى وجود أكثر من 200 متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات المنطقة، من المتطوعين مقدمي الخدمة والمتطوعين المتخصصين.
وشهدت مدينة الحجاج توافد ضيوف الرحمن للمنفذ من مصر والأردن وفلسطين الذين أشادوا بالتسهيلات والخدمات التي قُدمت لهم في منفذ حالة عمار، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة؛ معبرين عن شكرهم للقيادة على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدّمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون ضيوف الرحمن.