مجمع الملك للغة العربية يعلن انتهاء مدة استقبال المشاركة بتحدي الإلقاء 2

وتشارك في تحكيم المشاركات مجموعة من المختصين في اللغة العربية من الأدباء والشعراء والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، وذلك لأجل تقويم مشاركات المتسابقين، والتحقق من جودتها وتميزها بالاعتماد على معايير تحكيمية تحفز الأطفال على ضبط إلقائهم وفقًا لتلك المعايير، ولرفع جودة المشاركات في التحدي، مع مراعاة شروط التحدي وضوابطه، ومنها ذكرُ أسماؤهم وأعمارهم وبلدانهم التي ينتمون إليها في بداية المقطع، وجودةُ التصوير سواء بجهاز الجوال أو غيره، وتجنّب استخدام الخلفيات أو المؤثرات الصوتية، وألّا يتجاوز المقطع دقيقتين مشتملتين على تعريف المتسابق بنفسه، إضافة إلى نشر المقطع في وسم المسابقة: (#تحدي_الإلقاء_للأطفال2)، مع الإشارة إلى حساب المجمع@KSGAFAL على منصة تويتر، الذي شهد تفاعلًا افتراضيًّا ومشاركات عديدة.