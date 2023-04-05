35 مئوية.. مكة المكرّمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية، فيما سجّلت أبها والباحة وطريف أقل درجة حرارة 12 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 35 مئوية، والمدينة المنوّرة وجازان والقنفذة 34 مئوية، وجدة وسكاكا وشرورة وينبع ورفحاء والعلا 33 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة وطريف في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، تليها حائل والقريات 13 درجة، وكل من عرعر والطائف والمجمعة 14 درجة.
وسجّلت الطائف وأبها وجازان أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.