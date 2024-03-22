"تركيزٌ وإقبال وتشريعاتٌ ربّانية".. واقعنا الدنيوي في رسائل وأمثلة قرآنية هنا أسرار قرآنية

وواصل الباحثُ الشرعي حديثَه قائلًا: بلاغة القرآن في التوكيد بإنّ في قوله: "إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ"، ونفي تحقق استحقاقهم للعبودية لضعفهم وهوانهم حتى في دفع أقلّ الأذى عنهم: "لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ"، قال ابن كثير، رحمه الله: "أي": هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه، هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها؛ ولهذا قال: "ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ".