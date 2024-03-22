"تركيزٌ وإقبال وتشريعاتٌ ربّانية".. واقعنا الدنيوي في رسائل وأمثلة قرآنية هنا أسرار قرآنية

المتأمل في تفسير الأمثال القرآنية وما بها من بلاغات الإعجاز الإلهي، يُدرك مدى الحِكم والرسائل الربّانية التي ينبغي أن نستشعرها ونُطبّقها؛ حيث جاء القرآن الكريم هدايةً وتشريعًا لأحوال البشرية؛ ولذا يجب الإقبال عليه وتدبّر معانيه.
"سبق"، وعبر برنامجها الرمضاني "هدايات قرآنية"، تستضيف طوال الشهر الكريم الباحث الشرعي في الدراسات القرآنية "محمد الذكري"، وتستنبط منه بعضًا من أسرار ومعجزات القرآن الكريم، وتُقدّمها للقارئ عبر سلسلة ومضات يومية لمختارات من بلاغات الإعجاز الإلهي في الأمثال القرآنية.
بدأ ضيف الحلقة "الذكري" حديثه، بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ". "الحج: 73-74".
وأضاف: بدأت الآية بالنداء "يا أيها" دلالة الاهتمام بما بعدها، وهو معرفة هذا المثل، كما في زيادة مبنى الآية في كلماتها "فاستمعوا" إشعار بأهمية هذا المثل المضروب للناس للتأمل والتفكر. وكذلك جاء في التعبير بقوله: "فاستمعوا" إعلام بشأن هذا المثل، وأن حقه ليس مجرد السماع العابر، بل الإنصات والاستماع بتركيز القلب وإقباله عليه.
وواصل الباحثُ الشرعي حديثَه قائلًا: بلاغة القرآن في التوكيد بإنّ في قوله: "إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ"، ونفي تحقق استحقاقهم للعبودية لضعفهم وهوانهم حتى في دفع أقلّ الأذى عنهم: "لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ"، قال ابن كثير، رحمه الله: "أي": هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه، هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها؛ ولهذا قال: "ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ".
كما أشار "الذكري" في حديثه بقوله: حسن الترتيب القرآني في التعليم، فبعد أن بيّن خطيئة التعلق بغير الله وأنّ غير الله ضعيف لا يقوى إلا بالله، أظهر للعباد سبب تقصيرهم في حق الله وإشراكهم غيره معه فقال: "مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ"، بالإضافة إلى تسفيه القرآن لمن اتّخذ مع الله معبودات عاجزة عن دفع الضرر عن نفسها، فضلًا عن غيرها حتى أحقر المخلوقات "وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ".
وقال الباحث الشرعي في الدراسات القرآنية: ختمت الآية التي ضرب فيها المثل باسمين عظيمين من أسماء الله، هما "القوي والعزيز"، ومن الحكمة والبلاغة في هذا أن يتأمل من اتخذ مع الله شريكًا بأنّ المستحق العبادة من لهم الكمال المطلق في القوة والعزة والمنعة "إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ"؛ ولذلك أظهر الله كماله بآيات كثيرة؛ منها: "مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَة" فجمع ضعف المخلوق وعظمة الخالق في هذه الآية.
وختم "الذكري" حديثه عن وسائل تعظيم الله، قائلًا: التأمل في الآيات الشرعية وما جاء في القرآن من هدايات التشريع الرباني في جميع أحوال الناس كتحريم ما يضرّهم من المآكل والمشارب والبيوع وكل ضرر، وما أحلّ لهم من الطيبات النافعة لهم، والحكمة كذلك في الأمر والنهي ومظاهر رحمة الله بخلقه وعدله وعقوباته للمخالفين لأمره.
وأضاف: النظر والتفكر في الآيات الكونية، ومن خلق السماوات والأرض وبديع تكوينهما "لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون"، وتدبيره للمخلوقات جميعًا في الخلق والملك والرزق.