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47 و20 مئوية.. الصمان والأحساء أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

الوطني للأرصاد: الدمام وينبع وجدة وجازان أعلى رطوبة بنسبة 85% و80%
47 و20 مئوية.. الصمان والأحساء أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء والصمان 47 مئوية، فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 20 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء والصمان 47 مئوية، وكل من الدمام والدهناء 46 مئوية، وحفر الباطن 45 درجة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة والتنهات ووادي الدواسر والخرج 44 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ20 مئوية، والقريات 21 درجة، وطريف 22 مئوية.

وسجلت الدمام وينبع والوجه وجدة وجازان والقنفذة أعلى رطوبة بنسبة 85% و80%.

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