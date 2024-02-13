اتفاقية إستراتيجية لـ "سجى العربية" لتوسيع نطاق أعمالها وتعلن الافتتاح التجريبي لأحدث فنادقها في مكة المكرمة

فيما أكَّد المهندس مهند خوقير المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سياد القابضة، بقوله:"نحن على ثقة تامَّة من أنَّ فندق سجى، سيصبح علامة فارقة في مكة المكرمة، وسيعزز هذا الاستثمار التزامنا بالمساهمة في تطوير قطاع الضيافة في العاصمة المقدسة، فضلًا عن توفير مرافق بمواصفات عالمية على أعلى مستوى للزوار القادمين من جميع أنحاء العالم، والتوافق مع ذلك مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030".